Землю накроет магнитная буря: названа дата нового метеоудара

Магнитные бури в марте 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты обновили график магнитных бурь в марте 2020 года

Магнитная буря накроет Землю уже на следующей неделе и специалисты предупредили, что еще один удар ожидается в конце марта. Как в эти дни уберечь свое здоровье и не поддаться воздействию магнитных колебаний – в материале Styler.

Как сообщили ученые из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, ближайшая магнитная буря накроет Землю уже в четверг, 19 марта. Метеоудар ожидается умеренно сильный и не превысит нижнюю отметку в G1. Однако даже такая магнитная буря способна вывести из строя не только метеозависимых людей, но и тех, кто не склонен реагировать на подобные явления.

Следующая магнитная буря, по прогнозам специалистов, ожидается в конце марта, 27 числа и она также будет умеренной.

Магнитные бури в марте 2020 года

19 марта и 27 марта стоит быть осторожнее гипертоникам, людям, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, эмоционально и психически нестабильным людям. У абсолютно здоровых людей в этот день может снизится работоспособность, наступить апатия и усталость, возможны головные боли и раздражение.

Медики рекомендуют в дни магнитных бурь снизить физическое и психологическое напряжение, избегать конфликтов и хорошо высыпаться. Также стоит хорошо питаться, употреблять больше жидкости и по возможности запланировать длительную прогулку на свежем воздухе.

Алкоголь, кофе и энергетические напитки - в такие дни лучше сократить в употребление или вовсе избегать. Можно посетить бассейн или полноценно отдохнуть на природе.

Людям с хроническими заболеваниями стоит проконсультироваться с лечащим врачом и держать под рукой необходимые лекарства.