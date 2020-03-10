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Врачи рассказали о болезнях, которых нужно бояться после 40 лет

STYLERЖизнь    10.03.2020 - 22:59
Врачи рассказали о болезнях, которых нужно бояться после 40 лет
Названы болезни, которые проявляются после 40 (коллаж: РБК-Украина)

Существует ряд болезней, которые чаще всего проявляются в определенном возрасте

Некоторые болезни имеют свойство проявляться по достижению определенного возраста. При этом за последнее десятилетие многие опасные заболевания помолодели. Медики рассказали, какие недуги часто проявляются после 40 лет, и почему так происходит, подробно - в материале Styler.

Сердечно-сосудистые болезни

После 40 лет кровь в организме человека начинает циркулировать медленнее, что приводит к проявлению проблем в работе сердца. В этом возрасте начинает проявляться хроническая гипертония - давление постоянно выше нормы. Однако медики отмечают, что норма 120/80 не является показателем, поскольку у каждого человека свое рабочее давление. При измерении следует исходить из собственных ощущений.

Сахарный диабет

После 40 лет возрастает риск заболеть диабетом второго типа. Это связано с тем, что метаболизм меняется, и на фоне малоподвижного образа жизни возникает риск заболеть. Врачи считают, что многие даже не подозревают о своем диагнозе, поэтому нужно регулярно сдавать анализы в этом возрасте.

Алопеция

Чаще всего выпадение волос проявляется у людей именно после 40 лет. Медики считают, что не все так печально - алопецию можно остановить. Волосы начинают редеть из-за гормональных изменений в организме. С этим можно бороться, но важно следить за состоянием своего организма.

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