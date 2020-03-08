Общий анализ крови: как правильно расшифровать показатели исследования

Анализ крови в Украине (Фото: pixabay)

Специалисты рассказали, на какие результаты анализа нужно обратить внимание

В Украине любой лабораторной анализ крови пациент может получить сразу на руки в лабораториях. Обычно в анализе указывается количество лейкоцитов, гемоглобина, эритроцитов, базофилов и другие данные.

О том, как правильно расшифровать анализ крови и в каких случаях стоит обратить внимание на здоровье, рассказала онкогематолог, кандидат медицинских наук Ольга Пономарева в комментарии для издания "Сегодня".

Она отметила, что самые главные показатели в лабораторных анализах крови – это количество лейкоцитов и гемоглобин. Также врач должен обратить внимание на показатели тромбоцитов, эритроцитов, моноцитов, базофилов и нейтрофилов.

О чем говорит гемоглобин

Пониженный уровень гемоглобина свидетельствует о развитии анемии (малокровия) – такое явление бывает часто весной при гиповитаминозе. Нормальный показатель гемоглобина в пределах 135-150 грамм на литр. Если в анализе указан уровень гемоглобина ниже 100 – это очень опасный симптом. Снижение гемоглобина может сигнализировать о многих проблемах в организме – от гастрита до патологии онкологического характера.

Однако стоит помнить, что у женщин уровень гемоглобина немного ниже, чем у мужчин, в силу физиологических причин. Также гемоглобин может падать во время роста у подростков.

Повышенный гемоглобин бывает редко и свидетельствует о дыхательной недостаточности, обезвоживании организма и указывает на некоторые гематологические проблемы.

Как отмечают медики, с помощью корректировки рациона питания и употребления большого количества фруктов и овощей анемию не победить. С осторожностью стоит принимать препараты железа, так как они противопоказаны при проблемах с кислотностью желудка. Если у пациента есть такая проблема – нужно сообщить об этом врачу.

О чем говорят эритроциты и лейкоциты



Норма эритроцитов в крови – около 4 млн в кубическом миллиметре. Бывает такое, что эритроциты в норме, а вот гемоглобин низкий и это также является свидетельством анемии.

Норма эритроцитов – 3-6 тысяч.

Эозинофилы и нейтрофилы

При нормальном анализе в некоторых ячейках в бланке могут стоять прочерки и это свидетельствует о норме. Однако значительное повышение – сигнал тревоги. Количество эозинофилов повышается в том случае, если в организме есть проблемы – от глистов и аллергии до образования опухоли. Сегментно-ядерные и палочко-ядерные нейтрофилы говорят о том, что в организме обострились хронические заболевания.

Повышенное количество моноцитов может сигнализировать о мононуклеозе, а также о развитии опухоли.

"Но только специалист может грамотно прочитать ваш анализ. И уж точно нельзя абсолютизировать ни один из перечисленных мной показателей. Ведь нередко бывает, что те же опухолевые заболевания проходят на фоне абсолютно нормального анализа крови. А бурный лейкоцитоз будет зафиксирован после вчерашнего богатого застолья с шашлыками", - предупредила Пономарева.