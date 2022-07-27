На Землю летит 20-тонный кусок космического мусора: когда и где он может упасть

Почему ракета упадет

24 июля, с космодрома Wenchang на острове Хайнань в Южно-китайском море тяжелый монстр Long March 5B поднял в космос экспериментальный лабораторный модуль Wentian орбитальной станции TianGong.

После вывода полезной нагрузки, 20-тонная степень ракетоносителя начала свободное и неуправляемое падение на Землю. Это уже третий раз, когда Китай допускает подобную ситуацию.

Китай запустил ракету Long March в космос (фото: spacenews.com)

Где и когда упадет космический мусор

Журналист и ученый Дорже Бату объяснил, что опасность заключается в том, что при входе в атмосферу объект весом в 20 тонн распадется на отдельные куски, некоторые из которых вполне смогут долететь до поверхности Земли.

"Вероятно, это произойдет 1 августа, в промежутке от 41 параллели на севере до 41 параллели к югу от экватора. Вы можете легко определить по карте территорию вероятного падения. Выходит на доводе широкая полоса по экватору, проходящая через юг Европы и США, Китай, Индию, Юго-Восточную Азию, части Латинской Америки, Африки", - написал он.

Пока неизвестно, где упадет 20-тонная часть Long March.

Именно поэтому с сегодняшнего дня 18th Space Defense Squadron (18 SDS) внимательно следит за траекторией объекта и пытается рассчитать траекторию входа в атмосферу и возможное место падения осколков.

Сложность состоит в том, что объект неуправляемый, имеет неконтролируемое вращение. И чем ближе к Земле, тем большее сопротивление атмосферы, соответственно, больше вращения. А при таких условиях рассчитать точную траекторию крайне тяжело.

КНР уже допускала такую ситуацию

Китай уже проводил подобные пуски в 2020 и 2021 годах, когда реализация основной миссии сопровождалась неконтролируемым падением отработанных частей тяжелых ракет.