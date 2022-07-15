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Китай планирует космическую миссию к самой горячей планете Солнечной системы: что известно

Новина українською →
Пятница 15 июля 2022 18:04
Китай планирует космическую миссию к самой горячей планете Солнечной системы: что известно Фото: Китай планирует космическую миссию к самой горячей планете Солнечной системы (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Китай может начать космическую миссию к Венере уже в 2026 году. Планирует отправить к планете непилотируемый летательный аппарат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.

Как отмечает издание, миссия VOICE может начаться уже в 2026 году, а летательный аппарат достигнет орбиты самой жаркой и яркой планеты Солнечной системы уже в 2027 году.

Аппарат будет находиться в 350 км от поверхности Венеры и изучать ее геологическую эволюцию, термальные и химические процессы в атмосфере.

Миссия пока окончательно не одобрена и сейчас рассматриваются несколько различных проектов с точки зрения бюджета, технологий и графика запусков ракеты.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что NASA приостанавливает полеты вертолета Ingenuity на Красной планете из-за сезонов пыли и зимы.

Также недавно телескоп Hubble продемонстрировал новую впечатляющую фотографию, на которой изображено шаровидное звездное скопление NGC 6569.

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