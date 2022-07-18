SpaceX отправила в космос партию спутников: видео запуска ракеты
Компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, запустила в космос очередную партию спутников Starlink. В этот же раз вывела на орбиту еще 53 аппарата.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.
Watch Falcon 9 launch 53 Starlink satellites to orbit https://t.co/BCUuxXHxWd https://t.co/97M8OwmI28— SpaceX (@SpaceX) July 17, 2022
Полное видео запуска ракеты.
Запуск ракеты начался в 17:20 по киевскому времени.
Уже в 17:35 компания подтвердила успешный выход 53 спутников Starlink на орбиту.
Liftoff! pic.twitter.com/ACGocFFr5F— SpaceX (@SpaceX) July 17, 2022
Момент запуска ракеты.
Первая ступень ракетоносителя Falcon 9 приземлилась на дрон-корабль Just Read the Introduction через 9 минут с момента начала операции.
"Подтвержден вывод на орбиту 53 спутников Starlink", - заявили в компании.
По состоянию на сегодня в космосе расположены 2858 спутников Starlink, однако лишь 2074 аппаратов находятся в рабочем состоянии.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Китай может начать космическую миссию к самой горячей планете Солнечной системы в 2026 году.
Между тем NASA приостанавливает полеты вертолета Ingenuity на Красной планете из-за сезонов пыли и зимы, а корабль SpaceX Dragon успешно доставил на МКС оборудование для лаборатории.