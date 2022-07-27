На Землю летить 20-тонний шматок космічного сміття: коли і де він може впасти

Чому ракета впаде

24 липня, з космодрому Wenchang на острові Хайнань в Південно-Китайському морі важкий монстр Long March 5B підняв у космос експериментальний лабораторний модуль wentian орбітальної станції TianGong.

Після виведення корисного навантаження, 20-тонна ступінь ракетоносія почала вільне і некероване падіння на Землю. Це вже третій раз, коли Китай допускає подібну ситуацію.

Китай запустив ракету Long March в космос (фото: spacenews.com)

Де і коли впаде космічне сміття

Журналіст і вчений Дорже Бату пояснив, що небезпека полягає в тому, що при вході в атмосферу об'єкт вагою в 20 тонн розпадеться на окремі шматки, деякі з яких цілком зможуть долетіти до поверхні Землі.

"Ймовірно, це відбудеться 1 серпня, в проміжку від 41 паралелі на півночі до 41 паралелі на південь від екватора. Ви можете легко визначити по карті територію ймовірного падіння. Виходить на доводі широка смуга по екватору, що проходить через південь Європи і США, Китай, Індію, Південно-Східну Азію, частини Латинської Америки, Африки", - написав він.

Поки невідомо, де впаде 20-тонна частина Long March.

Саме тому з сьогоднішнього дня 18th Space Defense Squadron (18 SDS) уважно стежить за траєкторією об'єкта і намагається розрахувати траєкторію входу в атмосферу і можливе місце падіння осколків.

Складність полягає в тому, що об'єкт некерований, має неконтрольоване обертання. І чим ближче до землі, тим більший опір атмосфери, відповідно, більше обертання. А за таких умов розрахувати точну траєкторію вкрай важко.

КНР вже допускала таку ситуацію

Китай вже проводив подібні пуски в 2020 і 2021 роках, коли реалізація основної місії супроводжувалася неконтрольованим падінням відпрацьованих частин важких ракет.