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Китай запустил в космос второй модуль космической станции, - Reuters

Новина українською →
Воскресенье 24 июля 2022 15:04
Китай запустил в космос второй модуль космической станции, - Reuters Фото: Китай запустил в космос второй модуль космической станции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Китай успешно запустил в космос второй из трех модулей космической станции. Вес лабораторного модуля Wentian составляет аж 23 тонны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Модуль был запущен благодаря мощной китайской ракете Long March 5B с космического стартового центра Вэньчан на южном острове Хайнань.

Wentian отделился от ракеты примерно через 10 минут после запуска.

Длина лабораторного модуля составляет 17,9 метра. В будущем астронавты смогут проводить в нем научные эксперименты. Также модуль оборудован шлюзовой кабиной, которая станет главной точкой выхода-входа для внекорабельных мероприятий.

Третий модуль станции Mengtia запустят в октябре.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно SpaceX запустила в космос очередную партию спутников Starlink.

Между тем Китай может начать космическую миссию к самой горячей планете Солнечной системы в 2026 году.

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