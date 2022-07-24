Китай запустил в космос второй модуль космической станции, - Reuters

Фото: Китай запустил в космос второй модуль космической станции (Getty Images)

Китай успешно запустил в космос второй из трех модулей космической станции. Вес лабораторного модуля Wentian составляет аж 23 тонны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Модуль был запущен благодаря мощной китайской ракете Long March 5B с космического стартового центра Вэньчан на южном острове Хайнань. Wentian отделился от ракеты примерно через 10 минут после запуска. Длина лабораторного модуля составляет 17,9 метра. В будущем астронавты смогут проводить в нем научные эксперименты. Также модуль оборудован шлюзовой кабиной, которая станет главной точкой выхода-входа для внекорабельных мероприятий. Третий модуль станции Mengtia запустят в октябре.