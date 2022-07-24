Китай запустил в космос второй модуль космической станции, - Reuters
Китай успешно запустил в космос второй из трех модулей космической станции. Вес лабораторного модуля Wentian составляет аж 23 тонны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Модуль был запущен благодаря мощной китайской ракете Long March 5B с космического стартового центра Вэньчан на южном острове Хайнань.
Wentian отделился от ракеты примерно через 10 минут после запуска.
Длина лабораторного модуля составляет 17,9 метра. В будущем астронавты смогут проводить в нем научные эксперименты. Также модуль оборудован шлюзовой кабиной, которая станет главной точкой выхода-входа для внекорабельных мероприятий.
Третий модуль станции Mengtia запустят в октябре.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно SpaceX запустила в космос очередную партию спутников Starlink.
Между тем Китай может начать космическую миссию к самой горячей планете Солнечной системы в 2026 году.