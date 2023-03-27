На Землі вирує найсильніша магнітна буря за 6 років: як від неї вберегтися

На Землі зараз вирує магнітна буря, яка стала однією з найсильніших за шість років. Її спровокував потужний сплеск сонячної енергії. Вона почалася 22 березня і триває донині.

Як уберегтися від неї, розповіла лікар невропатолог вищої категорії Тетяна Майкова в ефірі "Суспільне".

Скільки бушуватиме магнітна буря

Вчені пророкують потужне буйство сонячної стихії, рівень впливу сягатиме 6 балів у піку, це станеться у першій половині дня 30 березня. Однак нарощування впливу розпочнеться ще 29 березня, і перед заходом сонця досягне 5 балів. Буря піде на спад лише 31 березня, але рівень знизиться не набагато, лише до 4 балів.

Як уберегтися від впливу магнітних ударів

Лікар нагадала, що під час підйому рівня магнітних бур метеочутливим до них людям рекомендується стежити за власним самопочуттям.

"Буря викликає електричну реакцію нашої нервової системи. Ми можемо це відчувати у вигляді головного болю, викручує суглоби, немає настрою, порушення сну", - повідомила медик.

Тетяна Майкова також наголосила, що багато людей можуть відчувати вплив магнітних бур у вигляді втоми. У цей період краще відмовитись від вживання стимулюючих напоїв, що містять кофеїн. Замінюйте ці напої, що бадьорять, чаями на основі трав, кавою без кофеїну.

"Це буде смачно та корисно", - зазначила невропатолог.

Також лікар настійно рекомендує висипатися і залишатися в доброму настрої - це дуже важливо.