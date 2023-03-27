На Земле бушует сильнейшая магнитная буря за 6 лет: как от нее уберечься

На Земле сейчас бушует магнитная буря, которая стала одной из самых сильных за шесть лет. Ее спровоцировал массивный всплеск солнечной энергии. Она началась 22 марта и длиться по сей день.

Как уберечься от нее рассказала врач невропатолог высшей категории Татьяна Майкова в эфире "Суспільне".

Сколько будет бушевать магнитная буря

Ученые предрекают мощное буйство солнечной стихии, уровень влияния будет достигать 6 балов в пике, это случится в первой половине дня 30 марта. Однако наращивание влияния начнется еще 29 марта, и перед закатом достигнет 5 баллов. Буря пойдет на спад только 31 марта, но уровень снизится не намного, лишь до 4 баллов.

Как уберечься от влияния магнитных ударов

Доктор напомнила, что во время подъема уровня магнитных бурь метеочувствительным к ним людям рекомендуется следить за собственным самочувствием.

"Буря вызывает электрическую реакцию нашей нервной системы. Мы можем это ощущать в виде головных болей, выкручивает суставы, нет настроения, нарушения сна", - сообщила медик.

Татьяна Майкова также отметила, что многие люди могут ощущать влияние магнитных бурь в виде усталости. В этот период лучше отказаться от употребления стимулирующих напитков, содержащих кофеин. Заменяйте эти бодрящие напитки чаями на основе трав, кофе без кофеина.

"Это будет вкусно и полезно", - отметила невропатолог.

Также доктор настоятельно рекомендует высыпаться и оставаться в добром расположении духа - это очень важно.