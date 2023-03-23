У NASA змінили прогноз щодо загрози "астероїда Судного дня": ризик утричі вищий

В NASA змінили прогноз щодо ризиків від зіткнення гігантського астероїда з поверхнею Землі. Такі катаклізми в історії нашої планети вже траплялися і призводили до катастроф величезного масштабу, рівних десяти ядерним вибухам. Саме тому подібні небесні камені називають "астероїдами Судного дня".

Ризик втричі більший, ніж думали раніше

Попередження надійшло від Джеймса Гарвіна, головного наукового співробітника Центру космічних польотів імені Годдарда, який визначив чотири астероїди, які достатньо сильні, щоб "здути частину атмосфери".

Вчені допускають, що такі значні космічні камені стикаються з Землею раз на 600 000 - 700 000 років.

Гарвін і його команда проаналізували дані з кількох супутників спостереження за Землею, щоб дослідити чотири величезні кратери на планеті, залишені астероїдами-гігантами.

Вчені використали нові знімки з високою роздільною здатністю. В результаті їм вдалося скласти їхню тривимірну карту.

Під час дослідження вчені вивчили такі кратери як:

Пантасма в Нікарагуа;

Босумтві в Гані;

Ітурральді у Болівії;

Жаманшин у Казахстані.

Якщо нові дані команди вірні, то удари подібних величезних астероїдів у майбутньому можна прирівняти до вибуху в 10 разів потужнішому, ніж найбільша ядерна бомба історія людства. Наслідки такого вибуху неминуче призведуть до масового вимирання.

Дані передбачають, що астероїд або комета шириною 3280 або більше стикається із Землею кожні 600 000 - 700 000 років, і якщо нове дослідження вірне, це означає, що тільки за останні мільйони років на нашу планету врізалися чотири.

Дані припускають, що гігантський астероїд чи комета зіштовхується із Землею кожні 600 000 - 700 000 років. І якщо нове дослідження вірне, це означає, що тільки за останні мільйони років у нашу планету врізалося таких чотири.

Що відомо про місця зіткнення

Раніше вважалося, що кратер Пантасма в Нікарагуа має ширину 14,5 км. Його залишив астероїд, що впав близько 800 000 років тому, і він виробляв еквівалент 660 000 мегатонн при зіткнення.

Повторний аналіз Гевіна стверджує, що ширина кратера становить 33,8 км, а сила удару була еквівалентна 727 000 мегатоннам, чого достатньо, щоб "здути частину земної атмосфери".

Аналіз кратера Пантасма в Нікарагуа (фото: dailymail.co.uk)

Повторний аналіз рельєфу Босумтві (озеро в Гані) показує, що зовнішній край має довжину 26,8 км з глибокою порожниною всередині 9,7 км.

Кратерне озеро Босумтві в Гані (фото: wikimapia)

Зона зіткнення Жаманшин в Казахстані має зовнішній край шириною 30 км. А Ітурральде в Болівії (раніше вважалося, що його ширина 9,7 км) насправді майже 30 км в діаметрі.

Існує й протилежна думка

Так, наприклад, фахівець із планетарної динаміки з Південно-Західного дослідницького інституту в Боулдері (Колорадо, США) заявив, що йому недостатньо побаченого, а тому він налаштований дуже скептично, принаймні поки не побачить більше доказів.