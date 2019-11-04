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Землетрясение в Украине: специалист назвал области, которые могут пострадать

STYLERЖизнь    04.11.2019 - 18:41
Землетрясение в Украине: специалист назвал области, которые могут пострадать
Землетрясение в Украине (Коллаж РБК-Украина)

От грядущего землетрясения могут пострадать несколько областей

Сейсмологи предсказали сильное землетрясение в Украине, которое может произойти в ближайшее время. Толчки амплитудой от 4 до 12 баллов могут затронуть многие области страны.

Известный сейсмолог, заместитель директора Института геофизики НАН Украины Александр Киндзера уточнил в своем комментарии для издания OBOZREVATEL, какие области землетрясение может затронуть сильнее всего.

Он отметил, что самыми опасными регионами являются юго-западные области и Крым. В особой зоне риска находится Закарпатье, так как там на грунтах второй категории могут быть колебания до 7 баллов по 12-бальной шкале.

Сейсмолог назвал среди зон риска также юго-запад Одесской области и территорию Крыма.

"Есть, например, район Кривого Рога, где происходят землетрясения в первую очередь по тектоническим причинам, но во вторую очередь, потому что люди переместили огромные объемы грунта из-под земли на поверхность, потом в другие места. Вызвали напряженное состояние среды", - объяснил Киндзера.

Он добавил, что сейсмический пояс образовался, так как евразийская материковая плита начала наползать на африканскую плиту. Кендзера объяснил, что точное время землетрясения назвать сейчас никто ни сможет – ни специалисты в Украине, ни в другой стране мира.

"Никто точно не может сказать, что происходит на глубине. Все предвестники, которых есть уже около 600, говорят только о том, что изменяется напряженно-деформированное состояние среды на глубине. Выльется ли это в одно сильное землетрясение или в тысячу небольших, можно прикинуть. Большие землетрясения бывают несколько в год, а мелких землетрясений бывает около 4 тысяч каждый день. Больше шансов, что любое деформированное состояние будет распадаться за счет большого количества мелких землетрясений", - добавил специалист.

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