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Землетрус в Україні: фахівець назвав області, які можуть постраждати

STYLERЖиття    04.11.2019 - 18:41
Землетрус в Україні: фахівець назвав області, які можуть постраждати
Землетрус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Від майбутнього землетрусу можуть постраждати кілька областей

Сейсмологи передбачили сильний землетрус в Україні, який може відбутися найближчим часом. Поштовхи амплітудою від 4 до 12 балів можуть торкнутися багато областей країни.

Відомий сейсмолог, заступник директора Інституту геофізики НАН України Олександр Кіндзьора уточнив у своєму коментарі для видання OBOZREVATEL, які області землетрус може торкнутися найсильніше.

Він зазначив, що найбільш небезпечними регіонами є південно-західні області та Крим. В особливій зоні ризику знаходиться Закарпаття, так як там на ґрунтах другої категорії можуть бути коливання до 7 балів за 12-бальною шкалою.

Сейсмолог назвав серед зон ризику також південний захід Одеської області та територію Криму.

"Є, наприклад, район Кривого Рогу, де відбуваються землетруси в першу чергу по тектонічним причинам, але в другу чергу, тому що люди перемістили величезні обсяги ґрунту з-під землі на поверхню, потім в інші місця. Викликали напружений стан середовища", - пояснив Кіндзьора.

Він додав, що сейсмічний пояс утворився, так як євразійська материкова плита почала наповзати на африканську плиту. Кендзьора пояснив, що точний час землетрусу назвати зараз ніхто не зможе – ні фахівці в Україні, ні в іншій країні світу.

"Ніхто точно не може сказати, що відбувається на глибині. Всі провісники, яких є вже близько 600, говорять тільки про те, що змінюється напружено-деформований стан середовища на глибині. Чи виллється це в один сильний землетрус або в тисячу невеликих, можна прикинути. Великі землетруси бувають кілька на рік, а дрібних землетрусів буває близько 4 тисяч щодня. Більше шансів, що будь-який деформований стан буде розпадатися за рахунок великої кількості дрібних землетрусів", - додав фахівець.

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