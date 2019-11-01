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В Украине ожидается мощное землетрясение: какие области под угрозой

STYLERЖизнь    01.11.2019 - 15:47
В Украине ожидается мощное землетрясение: какие области под угрозой
Землетрясение в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Землетрясение в Украине может достигать силы 8 баллов

Мощное землетрясение в ближайшем времени может произойти в Украине. Сейсмическая активность в Карпатах, которая затрагивает часть нашей страны, случается один раз в 100-120 лет, и в 1908 году были зафиксированы последние мощные толчки.

Сейсмолог Александра Кендзера (Институт геофизики НАН Украины) в скором времени прогнозирует довольно сильное землетрясение.

По словам специалиста, на Закарпатье толчки могут достигать 8 баллов по 12-тибальной шкале. Поскольку нельзя точно спрогнозировать, когда начнутся толчки, людям следует быть готовыми к ним заранее.

Часть Украины территориально находится в сейсмически активном районе - "Зоне Вранча", рядом с эпицентром которой находится запад Одесской области. Там фиксировались толчки мощностью 6-7 баллов. Эпицентры также были в Ужгороде, Мукачево, Сваляве и в Прикарпатском регионе.

6-бальные толчки накрывали Залещики (Тернопольская область) и Каменку-Бугскую (Львовщина).

Центр и Восток также подвержены землетрясениям, максимум, зафиксированный здесь, 5 баллов.

В Украине ожидается мощное землетрясение: какие области под угрозой

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