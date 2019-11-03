ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Большая беда придет: экстрасенс прокомментировал грядущее землетрясение в Украине

STYLERЖизнь    03.11.2019 - 14:23
Большая беда придет: экстрасенс прокомментировал грядущее землетрясение в Украине
Землетрясение (Коллаж РБК-Украина)

Карпатский мольфар ошарашил украинцев своим прогнозом относительно нового землетрясения

Украину может настигнуть большая беда. Об этом сообщил карпатский мольфар Михаил Тодорив. Так он прокомментировал новость о том, что в ближайшем будущем на террритории Карпат может произойти очень мощное землетрясение.

"Большая беда придет к нам. Природа устала от того, что мы с ней делаем. Если не опомниться вовремя, то будет плохо всем. Землетрясение может быть только предупреждением. Это будет скоро, но не сейчас", - сказал Михаил Тодорив.

Ранее сейсмолог Александра Кендзера (Институт геофизики НАН Украины) рассказала, что в скором времени в Украине может произойти довольно сильное землетрясение. Толчки могут достигнуть 8 баллов по 12-бальной шкале.

Напомним, что часть Украины территориально находится в сейсмически активном районе - "Зоне Вранча", рядом с эпицентром которой находится запад Одесской области. Там фиксировались толчки мощностью 6-7 баллов. Эпицентры также были в Ужгороде, Мукачево, Сваляве и в Прикарпатском регионе.

Большая беда придет: экстрасенс прокомментировал грядущее землетрясение в УкраинеЗемлетрясение может достигнуть 8 баллов (фото: соцсети)

Напомним, что по словам экстрасенса и ясновидящего Михаила Тодорива, Крымский мост может рухнуть в течение пять лет. Он считает, что причиной разрушения станет землетрясение в Черном море, которое должно произойти в августе-сентябре 2023 года.

Столбы огня в море: украинцев предупредили об еще одном землетрясении В Украине ожидается мощное землетрясение: какие области под угрозой
Новости Украины землетрясение
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь