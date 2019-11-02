Столбы огня в море: украинцев предупредили об еще одном землетрясении

Землетрясение в Крыму (фото: digitalgov.gov)

Экстрасенс рассказал о землетрясении в Крыму

Павел Люндишев, глава Гильдии магов и экстрасенсов Украины, рассказал, что видит четкую картину, как из-за землетрясения в море по всему горизонту видны столбы огня, и в воздухе витает сильный запах серы.

Кроме того, от землетрясения сильно пострадают хрущевки и дома, которые находятся на прибрежной зоне. При этом экстрасенс считает, что это обязательно произойдет в обозримом будущем. Но точную дату Люндишев назвать не может.

Крымский мост (фото: most.life)

Напомним, что по словам экстрасенса и ясновидящего Михаила Тодорива, Крымский мост может рухнуть в течение пять лет. Он считает, что причиной разрушения станет землетрясение в Черном море, которое должно произойти в августе-сентябре 2023 года.

Кроме того, из-за этого катаклизма под водой может оказаться часть суши аннексированного полуострова. Тодорив заявил, что толчки будут не сильными, но этого будет достаточно, чтобы мост рухнул.

Стоит отметить, что до этого в Крыму было 77 сильных землетрясений. Самое сильное в 9 баллов произошло в 1927 году. В этом катаклизме были погибшие и раненные люди. Кроме того, на полуострове были серьезные разрушения.

Экстрасенс также не видит значительны изменений в Крыму. По его словам, полуостров обязательно вернется в Украину, но это произойдет не скоро.