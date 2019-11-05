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Землетрясение в Украине: сейсмолог озвучил свою версию возможной катастрофы

STYLERЖизнь    05.11.2019 - 09:54
Землетрясение в Украине: сейсмолог озвучил свою версию возможной катастрофы
Сейсмолог прокомментировал вероятность землетрясения (Коллаж РБК-Украина)

Сейсмолог сообщил, что вероятность землетрясения в Закарпатье маловероятна

Землетрясения на Закарпатье магнитудой 7 баллов не будет. Об этом сообщил сейсмолог и заместитель директора института геофизики Александр Кендзера. Регион на Закарпатье действительно может быть уязвимым, но сейчас что-либо предугадать - невозможно. Эксперт заверил, что даже если воедино сойдутся все более чем шесть сотен признаков землетрясения – нет 100% уверенности, что оно произойдет.

"Землетрясение – это не трамвай, который по расписанию ходит. Если где-то возникает напряженно-деформированное состояние, то меняются вокруг него все поля физические, и слежение за теми полями и представляет собой то, что называется признаками возможного землетрясения. Однако все они вместе взятые говорят об изменении напряжения деформированного состояния, а не о том, что будет землетрясение", - сказал Кендзера.

Когда может произойти сильное землетрясение в той или иной части мира – предсказать фактически невозможно.

"Может быть множество маленькимх землетрясений с той энергией, или энергия может начать передавать в другую точку, и не будет землетрясения", - резюмировал сейсмолог.

Сейсмолог рассказал о землетрясении в Украине (видео: ТСН)

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