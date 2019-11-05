Землетрус в Україні: сейсмолог озвучив свою версію можливої катастрофи

Сейсмолог прокоментував ймовірність землетрусу (Колаж РБК-Україна)

Сейсмолог повідомив, що ймовірність землетрусу в Закарпатті малоймовірна

Землетруса на Закарпатті магнітудою 7 балів не буде. Про це повідомив сейсмолог і заступник директора інституту геофізики Олександр Кендзера. Регіон в Закарпатті дійсно може бути вразливим, але зараз що-небудь передбачити неможливо. Експерт запевнив, що навіть якщо зійдуться воєдино всі більш ніж шість сотень ознак землетрусу – немає 100% впевненості, що він станеться.

"Землетрус – це не трамвай, який за розкладом ходить. Якщо десь виникає напружено-деформований стан, то змінюються навколо нього всі фізичні поля, і стеження за тими полями і являє собою те, що називається ознаками можливого землетрусу. Проте всі вони разом узяті говорять про зміну напруги деформованого стану, а не про те, що буде землетрус", - сказав Кендзера.

Коли може відбутися сильний землетрус в тій чи іншій частині світу – передбачити фактично неможливо.

"Може бути безліч маленькимх землетрусів з тією енергією, або енергія може почати передавати в іншу точку, і не буде землетрусу", - резюмував сейсмолог.

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