К Земле приближается астероид размером с планету (видео)

Астероид летит к Земле (фото: greatlakesledger.com)

К Земле летит гигантский астероид, который может привести к коллапсу цивилизации

Астероид гигантских размеров летит к Земле и приблизится к планете на минимально возможное расстояние уже в конце апреля. Астрономы на видео показали траекторию небесного тела и оценили шансы столкновения его с нашей планетой.

Специалисты уже сейчас заявляют, что за астероидом можно будет наблюдать даже без помощи непрофессиональных телескопов.

Небесное тело под названием 1998 OR2 приблизится к Земле 29 апреля. Размеры астероида внушительные. Ученые называют ориентировочный диаметр от 1,8 до 4,1 километра и сравнивают его с размерами "малой планеты".

Несмотря на внушительные размеры астероида, и статус "потенциально опасного", ученые считают, что шансы его столкновения с Землей минимальные. Он пролетит на расстоянии 6,3 миллиона километра от Земли. Это в 16 раз дальше, чем Луна от Земли.

К Земле летит астероид 1998 OR2 (видео: YouTube)

Отметим, что по критериям NASA потенциально опасными астероидами считаются те, размер которых свыше 140 метров, а близость к планете меньше 7,5 миллиона.

Ученые утверждают, что если такой астероид упадет на Землю, его кратер составит 10 километров. Такой катаклизм способен спровоцировать "глобальное опустошение и возможный коллапс цивилизации".

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