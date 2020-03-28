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До Землі наближається астероїд розміром з планету (відео)

STYLERЖиття    28.03.2020 - 16:41
До Землі наближається астероїд розміром з планету (відео)
Астерїд летить до Землі (фото: greatlakesledger.com)

До Землі летить гігантський астероїд, який може призвести до колапсу цивілізації

Астероїд гігантських розмірів летить до Землі і наблизиться до планети на мінімально можливу відстань вже в кінці квітня. Астрономи на відео показали на траєкторію небесного тіла і оцінили шанси зіткнення його з нашою планетою.

Фахівці вже зараз заявляють, що за астероїдом можна буде спостерігати навіть без допомоги непрофесійних телескопів.

Небесне тіло під назвою 1998 OR2 наблизиться до Землі 29 квітня. Розміри астероїда значні. Вчені називають орієнтовний діаметр від 1,8 до 4,1 кілометра і порівнюють його з розмірами "малої планети".

Незважаючи на значні розміри астероїда, і статус "потенційно небезпечного", вчені вважають, що шанси його зіткнення з Землею мінімальні. Він пролетить на відстані 6,3 мільйона кілометри від Землі. Це у 16 разів далі, ніж Місяць від Землі.

До Землі летить астероїд 1998 OR2 (відео: YouTube)

Зазначимо, що за критеріями NASA потенційно небезпечними астероїдами вважаються ті, розмір яких понад 140 метрів, а близькість до планети менше 7,5 мільйона.

Вчені стверджують, що якщо такий астероїд впаде на Землю, його кратер складе 10 кілометрів. Такий катаклізм здатний спровокувати "глобальне спустошення і можливий колапс цивілізації".

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