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К Земле летит два астероида: размеры просто огромные

Новина українською →
Четверг 27 мая 2021 18:34
К Земле летит два астероида: размеры просто огромные Фото: К Земле приближается два огромных астероида (freepik.com)
Автор: Styler

В сторону Земли летит два крупных астероида. Один по размеру сравнили со статуей Свободы в Нью-Йорке, а второй – с Эйфелевой башней.

Когда эти астероиды максимально приблизятся к Земле и есть ли опасность для человечества, рассказали в пресс-службе Центра исследования околоземных объектов (CNEOS) при лаборатории реактивного движения NASA.

Первый астероид получил название 2021 JF1. Он летит со скоростью 17 км/с и пролетит рядом с нашей планетой сегодня, 27 мая.

Размер этого астероида – от 94 до 210 метров в диаметре, что составляет больше, чем размер статуи Свободы в Нью-Йорке.

В NASA этот астероид отнесли к списку самых опасных околоземных объектов группы "Аполлон".

Второй астероид имеет название 2021 KT1. Скорость этого небесного тела – 18 км/с. По данным наблюдателей, диаметр этого астероида составляет от 150 до 330 метров, что составляет примерный размер Эйфелевой башни в Париже. На максимальное расстояние с Землей астероид приблизится 1 июня.

Как отмечают ученые, оба астероида не представляют опасности для жителей Земли, так как оба пройдут на расстоянии более 5 млн километров от нашей планеты.

Напомним, ранее мы писали о том, что космический зонд NASA вернулся домой с образцами астероида.

А также рассказывали о том, что спутники Илона Маска напугали украинцев, которые увидели на небе "караван огней".

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