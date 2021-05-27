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До Землі летить два астероїди: розміри просто величезні

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Четвер 27 травня 2021 18:34
До Землі летить два астероїди: розміри просто величезні Фото: до Землі наближається два величезних астероїди (freepik.com)
Автор: Styler

У бік Землі летить два великих астероїди. Один за розміром порівняли зі статуєю Свободи в Нью-Йорку, а другий – з Ейфелевою вежею.

Коли ці астероїди максимально наблизяться до землі та чи є небезпека для людства, розповіли в пресслужбі Центру дослідження навколоземних об'єктів (CNEOS) при Лабораторії реактивного руху NASA.

Перший астероїд отримав назву 2021 JF1. Він летить зі швидкістю 17 км/с і пролетить поруч з нашою планетою сьогодні, 27 травня.

Розмір цього астероїда становить від 94 до 210 метрів в діаметрі, що становить більше, ніж розмір Статуї Свободи в Нью-Йорку.

У NASA цей астероїд віднесли до списку найнебезпечніших навколоземних об'єктів групи "Аполлон".

Другий астероїд має назву 2021 KT1. Швидкість цього небесного тіла - 18 км/с. За даними спостерігачів, діаметр цього астероїда становить від 150 до 330 метрів, що становить приблизний розмір Ейфелевої вежі в Парижі. На максимальну відстань із землею астероїд наблизиться 1 червня.

Як відзначають вчені, обидва астероїди не становлять небезпеки для жителів Землі, оскільки обидва пройдуть на відстані понад 5 млн кілометрів від нашої планети.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що космічний зонд NASA повернувся додому зі зразками астероїда.

А також розповідали про те, що супутники Ілона Маска налякали українців, які побачили на небі "караван вогнів".

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