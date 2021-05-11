Космический зонд NASA возвращается домой с образцами астероида
Американское космическое агентство NASA сообщило о возвращении на Землю космического зонда OSIRIS-REx. Аппарат начал возвращение домой после того, как взял образцы с астероида Бенну.
Об этом речь идет на странице NASA в Twitter.
Зонд возвращается на Землю после космической миссии, которая длилась почти 5 лет. За это время аппарат добрался до астероида Бенну, которому более 4,5 млрд лет, и взял с него образцы горных пород и пыли.
Сейчас зонд уже отдалился от астероида и взял курс на Землю. Как ожидается, Земли космический аппарат достигнет 24 сентября 2023 года, после чего от него отделится капсула с образцами и войдет в атмосферу. Сам аппарат останется на орбите Земли.
Капсула с образцами должна с помощью парашюта приземлиться на тренировочном полигоне в Юте. После приземления капсулу заберут ученые, чтобы исследовать полученные с астероида образцы.
After nearly 5 years in space, @NASASolarSystem's #OSIRISREx mission is heading to Earth with a sample of rocks & dust from a 4.5-billion-year-old asteroid!
Напомним, NASA продолжает проводить испытания космического вертолета на Марсе. В прошлую пятницу вертолет Ingenuity совершил четвертый полет на Красной планете, установив новые рекорды.
Кроме того, американский марсоход Рerseverance смог получить кислород из атмосферы Марса, которая на 96% состоит из углекислого газа.