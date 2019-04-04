Зеленскому и Порошенко предложили новый формат дебатов: как в США

Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского должны провести до второго тура выборов президента Украины 21 апреля.

В то же время дебаты кандидатов в президенты, которые вышли во второй тур, в Украине практически не проводятся. Об этом в комментарии для Styler напомнил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Лично я категорически против дебатов в формате шоу. Их надо проводить, как в США: ведущий – это профессиональный модератор, который задает вопрос. Всем вопрос кандидатам должны быть одинаковые. А не как у нас, когда сидят заангажированные журналисты и ставят заангажированные вопросы. Одни будут критиковать Порошенко, другие – Зеленского. Это будет вообще не объективно", - считает он.

Фото: Практика дебатов между кандидатами в президенты в Украине практически отсутствует, напоминает эксперт (кРБК-Украина)

В то же время в Украине стоит проводить дебаты так, как их уже много лет подряд проводят в США, считает он.

"Американский вариант дебатов для Украины был бы самый лучший: одинаковые вопросы, одинаковый хронометраж. По времени - полтора-два часа. А когда это будет шоу, то предсказать, как оно пойдет, невозможно. Тем более, если его проведут на стадионе. Вообще неизвестно, как там все повернется", - говорит Алексей Голобуцкий.

Фото: "Украине стоит провести дебаты так, как проводят в США - политтехнолог (РБК-Украина)

По его словам, кто-то из украинцев надеялся, что дебаты пройдут у нас похожими на те, что в 2016 году были между Хиллари Клинтон с Дональдом Трампом.

"Кто-то думает, что это будет проще - как в "Квартале 95". С другой стороны, у нас в вообще не было никогда не было серьезных дискуссий между системным и несистемным политиком! Так сложилось, что в Украине практически никто из несистемных политиков не претендовал на такие должности, поэтому это кардинально новый для Украины тренд. Зеленский – это нечто совершенно новое с точки зрения попадания в предвыборную кампанию", - считает он.

Однако сказать, кому из кандидатов дебаты принесут успех, пока сложно, говорит Алексей Голобуцкий.

Напомним, ранее политтехнолог пояснил, как дебаты Порошенко и Зеленского могут повлиять на результаты выборов.

Также стало известно, что в сети даже начали продавать билеты на дебаты Порошенко и Зеленского.