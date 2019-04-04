На дебаты Зеленского и Порошенко уже продают билеты

Дебаты Зеленского и Порошенко пройдут на "Олимпийском" (коллаж РБК-Украина)

Билеты на дебаты на "Олимпийском" между Зеленским и Порошенко предлагают купить за 80 грн

Билеты на президентские дебаты Зеленского и Порошенко, которые должны пройти на "Олимпийском", уже поступили в продажу. Правда, купить их нельзя, так как люди, продающие входные билеты на "грандиозное шоу", являются обыкновенными мошенниками. И их объявления о продаже билетов на дебаты, понятное дело, являются фейковыми и моментально блокируются интернет-ресурсами, на которых аферисты из разных уголков страны размещают публикации.

Цены "билетов на дебаты" колеблются в районе 80-200 грн. При этом авторы объявлений не предлагают никакой информации о том, когда пройдут дебаты, какие места указаны на тикетах, как вообще выглядят билеты и тому подобное.

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"Билеты на дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко! Самые зрелищные дебаты в истории! Не упусти свой шанс принять участие в становлении нашей страны действительно сильной и независимой, процветающей и богатой! Приходи на дебаты и проголосуй, как велит разум и сердце! Апрель! НСК "Олимпийский". Киев", - гласит текст одного фейкового объявления.

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К слову, один из сайтов, на котором чаще всего появляются объявления о продаже билетов на дебаты, моментально удаляет такие публикации, так как они вводят людей в заблуждение.

Тем временем пользователи сети уверены, что "это шоу побьет рекорды трансляций", а если действительно организаторы дебатов захотят продавать билеты, то доходы надо будет перечислить в фонд помощи армии.

На самом деле, дебаты - государственное мероприятие, поэтому билетов и фейерверков не будет. Будьте осторожны в сети и не ведитесь на фейки.

Добавим, что точную дату дебатов на "Олимпийском" на сегодняшний день не может назвать никто. Извесно лишь, что дебаты Зеленского и Порошенко, которые уже согласился вести Сергей Притула, должны состоятся перед вторым туром президентских выборов 2019.

В то же время недавно появилась информация, что дебаты могут вообще не состояться. Причина - довольно банальна. Порошенко якобы не выполнил всех требований, которые ему поставил лидер "Квартала 95".