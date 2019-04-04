Зеленському і Порошенку запропонували новий формат дебатів: як у США

Дебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського мають провести до другого туру виборів президента України 21 квітня.

В той же час дебати кандидатів у президенти, які вийшли у другий тур, в Україні практично не проводяться. Про це у коментарі для Styler нагадав політтехнолог Олексій Голобуцький.

"Особисто я категорично проти дебатів у форматі шоу. Їх треба проводити, як у США: ведучий – це професійний модератор, який ставить питання. Усім питання кандидатам мають бути однакові. А не як у нас, коли сидять заангажовані журналісти і ставлять заангажовані питання. Одні будуть критикувати Порошенка, інші – Зеленського. Це буде взагалі не об’єктивно", - вважає він.

Фото: Практика дебатів між кандидатами у президенти в Україні практично відсутня, нагадує експерт (кРБК-Україна)

В той же час в Україні варто проводити дебати так, як їх вже багато років поспіль проводять у США, вважає він.

"Американський варіант дебатів для України був би найкращий: однакові питання, однаковий хронометраж. За часом - півтори-дві години. А коли це буде шоу, то передбачити, як воно піде, неможливо. Тим більше, якщо його проведуть на стадіоні. Взагалі невідомо, як там все повернеться", - каже Олексій Голобуцький.

Фото: В Україні варто провести дебати так, як проводять у США - політтехнолог (РБК-Україна)

За його словами, хтось із українців сподівався, що дебати пройдуть у нас схожими на ті, що у 2016 році були між Гілларі Клінтон із Дональдом Трампом.

"Хтось думає, що це буде простіше - як у "Кварталі 95". З іншого боку, у нас в взагалі не було ніколи не було серйозних дискусій між системним і несистемним політиком! Так склалося, що в Україні практично ніхто з несистемних політиків не претендував на такі посади, тому це кардинально новий для України тренд. Зеленський – це щось зовсім нове з точки зору потрапляння у передвиборчу кампанію", - вважає він.

Проте сказати, кому із кандидатів дебати принесуть успіх, поки складно, каже Олексій Голобуцький.

Нагадаємо, раніше політтехнолог пояснив, як дебати Порошенко і Зеленського можуть вплинути на результати виборів.

Також стало відомо, що у мережі навіть почали продавати квитки на дебати Порошенко та Зеленського.