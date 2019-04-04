Дебаты Зеленского и Порошенко: как они повлияют на выборы

Фото: Дебаты между Порошенко и Зеленским (коллаж РБК-Украина)

Петр Порошенко и Владимир Зеленский вышли во второй тур выборов президента Украины

Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского должны состояться до второго тура выборов президента Украины 21 марта.

Могут ли дебаты существенно повлиять на результаты выборов и есть ли у кандидатов шансы завоевать голоса тех, кто еще не определился, за кого будет голосовать?

На этот вопрос Styler ответил политтехнолог Алексей Голобуцкий. По его словам, практика дебатов между кандидатами в президенты, которые вышли во второй тур, в Украине пока не популярна.

"В целом дебатов в Украине практически не было, кроме определенных исключений. В 2010 году Янукович просто не появился (тогда должны были состояться дебаты между Виктором Януковичем и Юлией Тимошенко – ред.) в 2014 году Порошенко выиграл сразу в первом туре. Поэтому у нас дебатов фактически не было как явления", - говорит он.

Если дебаты будут проводиться в формате шоу, для Зеленского это будет привычной средой, в котором он может быть в более выигрышной позиции, считает политтехнолог.

Видео: Дебаты между Ющенко и Януковичем в 2004 году (Youtube/Aviavlad Vladimir)

"С другой стороны, опыт и умение спокойно аргументировать свою позицию – здесь более выигрышно выглядит Порошенко. Сейчас кому-то трудно высчитать, как дебаты повлияют на результаты самих выборов. Может быть как угодно, особенно если это все-таки будет формат шоу, а не формат разумной сбалансированной дискуссии, когда модератор ставит обоим кандидатам одинаковые вопросы и дает им одинаковое время на ответ", - говорит политтехнолог.

Фото: Хиллари Клинтон выиграла дебаты у Дональда Трампа, но проиграла выборы (Радио Свобода)

По его словам, в США именно дебаты часто определяют, кто победит в выборах президента.

"Но даже там бывали и исключения из правил. В 2016 году в США Трамп проиграл дебаты с Хиллари Клинтон, которая вела в эфире очень уверенно, и по многим оценкам президентом должна была стать именно она. Но при этом выиграл выборы именно Трамп. Поэтому может быть что угодно", - прогнозирует ситуацию с дебатами Алексей Голобуцкий.

Фото: Дебаты Кеннеди и Никсона (facebook.com/ElegantManner)

В 1960 году в США прошли первые в истории страны теледебаты. В них принимали участие Ричард Никсон и Джон Кеннеди, которые баллотировались на пост президента. Никсон выглядел во время дебатов усталым и медленно отвечал на вопросы, а Кеннеди вел себя вызывающе и уверенно в себе.

Впоследствии социологи определили, что именно после дебатов спою мнение о том, как голосовать, изменили 4 миллиона американцев. Они теперь хотели голосовать за Кеннеди, что в итоге и позволило ему победить.

Напомним, ранее в сети отреагировали на решение Порошенко участвовать в дебатах с Зеленским.

Также в соцсетях украинцы запустили флешмоб #хочубачитидебати с требованием проведти дебаты перед вторым туром выборов 2019 между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.