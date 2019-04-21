К Зеленскому нагрянула полиция: что происходит

К Зеленскому на выборах 2019 нагрянула полиция. Он голосовал на Оболони в Киеве и показал свой заполненный бюллетень. Об этом информирует Новинач в социальной сети Facebook.

"К Зеленскому приехала полиция и выписывает ему штраф за то, что он показал заполненный бюллетень", - указано в сообщении под соответствующим фото.

Зеленский нарушил закон про выборы (фото: facebook.com/novina4)

Пользователи неоднозначно отреагировали на данный инцидент. Некоторым показалось странным подобное незнание законов, однако нашлись и те, кто поддержал Зеленского:

Не важно кто ты, но ты должен соблюдать закон.

А где штраф тому, кто сфоткал и выложил на обозрение?

Нарушил - отвечай! И это правильно.

Заплатит штраф и ничего страшного.

Интересно, кто заяву написал?

Напомним, что в Кривом Роге во время голосования прямо на избирательном участке местная жительница пыталась съесть свой бюллетень.

Мы сообщали, что Зеленского атаковала беременная активистка Femen. Женщина встретила его под участком с криками: "Хватит насиловать страну".

Также ранее мы писали, что Зеленский проголосовал на выборах. После чего обратился к присутствующим на участке СМИ, поздравил всех с Вербным воскресеньем и объявил, что сегодня "обязательно будет победа украинцев".