До Зеленського нагрянула поліція: що відбувається

До Зеленського на вибори 2019 нагрянула поліція. Він голосував на Оболоні в Києві та показав свій заповнений бюлетень. Про це інформує Новинач у соціальній мережі Facebook.

"До Зеленського приїхала поліція і виписує йому штраф за те, що він показав заповнений бюлетень", - зазначено в повідомленні під відповідним фото.

Зеленський порушив закон про вибори (фото: facebook.com/novina4)

Користувачі неоднозначно відреагували на цей інцидент. Деяким здалося дивним подібне незнання законів, проте знайшлися й ті, хто підтримали Зеленського:

Не важливо хто ти, але ти повинен дотримуватися закону.

А де штраф тому, хто сфотографував і виклав на огляд?

Порушив - відповідай! І це правильно.

Заплатить штраф і нічого страшного.

Цікаво, хто заяву написав?

Нагадаємо, що у Кривому Розі під час голосування прямо на виборчій дільниці місцева жителька намагалася з'їсти свій бюлетень.

Ми повідомляли, що Зеленського атакувала вагітна активістка Femen. Жінка зустріла його під ділянкою з криками: "Досить ґвалтувати країну".

Також раніше ми писали, що Зеленський проголосував на виборах., Після чого звернувся до присутніх на дільниці ЗМІ, привітав усіх з Вербною неділею і оголосив, що сьогодні "обов'язково буде перемога українців".