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Зеленскому в Эстонии "подогнали" именной велосипед: как в "Слуге народа"

STYLERКурьезы    26.11.2019 - 14:57
Зеленскому в Эстонии "подогнали" именной велосипед: как в "Слуге народа"
Влдаимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский в Эстонии получил оригинальный подарок. И не один

Владимир Зеленский в Эстонии получил велосипед лично из рук президента этой страны Керсти Кальюлайд.

Зеленскому в Эстонии &quot;подогнали&quot; именной велосипед: как в &quot;Слуге народа&quot;

Владимиру Зеленскому в Эстонии подарили велосипед (фото: president.gov.ua)

Именное транспортное средство (на раме велосипеда красуется золотистая табличка с выгравированной надписью "Президенту Украины, мистеру Владимиру Зеленскому"), счастливым обладателем которого стал глава нашего государства, похоже на то, которым управлял Владимир Александрович в популярном сериале "Слуга народа".

Зеленскому в Эстонии &quot;подогнали&quot; именной велосипед: как в &quot;Слуге народа&quot;

Зеленский в Эстонии получил велосипед в подарок (фото: Klymenko Time)

"Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила Зеленскому во время его визита велосипед. Смотрели сериал "Слуга народа", подготовились", - пошутили редакторы общественно-политического проекта Klymenko Time.

Зеленскому в Эстонии &quot;подогнали&quot; именной велосипед: как в &quot;Слуге народа&quot;

Зеленскому в Эстонии подарили велосипед (фото: Klymenko Time)

Также кроме велосипеда Владимиру Зеленскому вручили в качестве подарка пол-литровую баночку меда.

Зеленскому в Эстонии &quot;подогнали&quot; именной велосипед: как в &quot;Слуге народа&quot;

Зеленскому подарили банку меда в Эстонии (фото: delfi.ee)

В сети уже шутят по поводу подарка Зеленскому.

Скриншоты

Отметим, что в своем Twitter-аккаунте Керсти Кальюлайд написала пост на украинском языке по случаю прибытия в Эстонию Владимира Зеленского.

"Ласкаво просимо, дорогі друзі! Україна та Естонія мають особливий зв’язок і всі обставини даного офіційного візиту доказують це", - написала Кальюлайд.

Зеленскому в Эстонии &quot;подогнали&quot; именной велосипед: как в &quot;Слуге народа&quot;

Скриншот поста (twitter.com/KerstiKaljulaid)

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