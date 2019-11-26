Президент Эстонии призвала поддержать Украину в борьбе с российской агрессией

Фото: Керсти Кальюлайд (riafan.ru)

Россия является агрессором в конфликте с Украиной

Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд призвала международное сообщество поддержать Украину в борьбе против российской агрессии. Об этом она заявила во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Кальюлайд конфликт в Украине спровоцировала Российская Федерация.

"Это не конфликт между собой, мы имеем дело с агрессией, где одна страна является агрессором, а другая жертвой. Имеем дело с частичной аннексией Крыма. Я призываю международное совместно поддерживать Украину", - сообщила Кальюлайд.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Естонської Республіки Керсті Кальюлайд з представниками ЗМІ. Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Естонської Республіки Керсті Кальюлайд з представниками ЗМІ. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 26 листопада 2019 р.

Ранее Кальюлайд заявила, что для Украины борьба с коррупцией является наибольшим приоритетом и Эстония готова ей помогать. Кальюлайд также отметила, что ее страна сотрудничает с Украиной в сфере обороны.

Напомним, сегодня, 26 ноября, Владимир Зеленский начал официальный визит в Эстонскую республику. В рамках визита Зеленский проведет переговоры с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, а также встречи со спикером Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенни Пиллуаасом и премьер-министром Эстонии Юри Ратас.