Зеленский отреагировал на слова Коломойского о сближении с Россией

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленський заявил, что разговор с Россией будет начат на нормандской встрече

Президент Владимир Зеленский отреагировал на слова олигарха Игоря Коломойского о сближении с Россией. Об этом он заявил на брифинге.

Зеленский заявил, что Коломойский не является президентом Украины и большинство украинцев выбрали курс на евроинтеграцию. По его словам, в Украины сложная ситуация с РФ.

"Что касается господина Коломойского. Вы сказали, что он меня поддерживает, меня поддержали 73% украинцев, если среди них был господин Коломойский, я очень рад. Коломойский не является президентом Украины, он гражданин Украины, но большинство граждан Украины выбрали курс на евроинтеграцию. С Россией у нас очень сложная ситуация. Диалог будет начат на встрече четырех лидеров "нормандской четверки", - заявил он.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Естонської Республіки Керсті Кальюлайд з представниками ЗМІ. Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Естонської Республіки Керсті Кальюлайд з представниками ЗМІ. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 26 листопада 2019 р.

Напомним, Коломойского в интервью изданию The New York Times заявил, что США используют Украину в своих геополитических целях, а для ее экономического выживания необходимо восстановление связей с Россией.

"Они (россияне, - ред.) сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это", - добавил он.

Кроме того, Коломойский отметил, что финансирование из России могло бы заменить кредиты Международного валютного фонда (МВФ). По его словам, Россия якобы уже сейчас готова дать Украине 100 млрд долларов.