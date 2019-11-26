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Кошевой высказался о Зеленском: не знаю, выдержу ли я (видео)

STYLERПерсоны    26.11.2019 - 11:35
Кошевой высказался о Зеленском: не знаю, выдержу ли я (видео)
Кошевой рассказал об отношениях с Зеленским (коллаж: РБК-Украина)

Евгений Кошевой откровенно высказался об отношениях с Владимиром Зеленским

Евгений Кошевой рассказал о том, как изменились его отношения с Владимиром Зеленским после того, как тот стал президентом. Юмористу временами не хватает дружеских посиделок и веселого времяпрепровождения с Зеленским. Об этом руководитель "Квартала 95" рассказал в интервью YouTube-каналу SportarenaTV.

Ни для кого не секрет, что Зеленского и Кошевого связывают не только деловые отношения и многолетняя дружба, но и общая страсть к футболу. Ранее юмористы много времени проводили вместе. Некогда Евгений рассказывал, что они с Зеленским могли закрыться в номере и играть в футбол на PlayStation.

"Дружба не изменилась, изменился подход к PlayStation. К сожалению, пока это невозможно. Может быть, когда-нибудь... У меня терпение железное, я подожду. Не знаю, выдержу ли я без PlayStation четыре года..." - сказал юморист.

Кроме того, Кошевой рассказал, сильно ли он страдает от того, что является "лучшим другом президента". По словам юмориста, теперь он стал более серьезно относится к своим поступкам и словам.

"Иногда нужно отдавать себе отчет в том, что ты делаешь. Если я поведу себя плохо, это все отразится на нем... В эти четыре года, наверное такая будет структура жизни", - говорит Кошевой.

Кошевой рассказал об отношениях с Зеленским (видео: YouTube/SportArenaTV)

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Новости Украины Евгений Кошевой
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