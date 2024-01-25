Зеленському - 46. Як змінився президент за роки при владі (фото)

25 січня президент України Володимир Зеленський відзначає свій 46-й день народження. Цьогоріч він заборонив вітати його, допоки не з'ясують деталі падіння Іл-76 в РФ.

Про те, як Володимир Зеленський змінився за 5 років при владі, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Як Зеленський прийшов до влади

У ніч на 1 січня 2019 року Зеленський оголосив про намір балотуватися в президенти України. І вже 1 березня в першому турі виборів за Зеленського проголосували 30,24% виборців (5 714 034 особи). У другому турі він переміг Петра Порошенка, отримавши 73,22% голосів.

20 травня 2019 року Володимир Зеленський офіційно став президентом України, прийнявши присягу.

"Моє обрання доводить: громадяни втомились від досвідчених, системних, надутих політиків, які за 28 років створили країну можливостей "відкатів", "потоків", "дерибанів". Ми збудуємо країну інших можливостей, де всі рівні перед законом, де є чесні та прозорі правила гри. А для цього до влади повинні прийти люди, які будуть служити народу", - заявив Зеленський під час інавгураційної промови.

Одним із секретів успіху на виборах експерти називають те, що українці тоді голосували не так за Зеленського, як проти Порошенка. Вагомим чинником стало й те, що Зеленський заявив, що йде лише на один президентський термін.

Експерти пророкували падіння рейтингу Зеленського практично одразу після оголошення результатів виборів. Втім цього не сталося навіть за рік при владі.

Зеленський під час інавгурації (фото: Вікіпедія)

Зеленський став наймолодшим президентом України (фото із відкритих джерел)

Травень 2019 рік (president.gov.ua)

Під час парламентських виборів у 2019 році (фото: Прямий)

Володимир Зеленський з дружиною Оленою у 2020 році (фото із відкритих джерел)

Привітання із 2021 роком (скриншот із відео)у

2021 рік (фото: Главком)

Як змінився президент за час повномасштабного вторгнення

У розмові з журналістами у 2022 році Зеленський зізнався, що на сон він почав виділяти близько 5-6 години, якщо немає форс-мажорів. Перші місяці він фактично жив в Офісі Президента.

"Дуже складно оцінити, чи змінився його характер. Можу сказати, що є риси, які зараз стали гострішими й більш важливими. Це впертість, цілеспрямованість, витривалість. Ці риси важливі для будь-якої людини, але в тій ситуації, у якій ми всі зараз, для президента нашої країни вони дуже важливі", - розповіла Олена Зеленська про свого чоловіка.

2022 рік (фото: president.gov.ua)

2023 рік (фото: Вікіпедія)

2023 рік (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Вона також зазначила, що Зеленський став більш сентиментальним у якихось простих речах. Причиною цього Олена вважає став брак спілкування із родиною та дітьми.

"Його можна потішити зараз будь-якою дрібничкою, яка пов'язана з дітьми, - надіслати фотографію сина або переповісти, що розповіла донька. І його це зараз дуже емоційно торкається. Раніше таким чутливим він не був", - поділилась жінка.

Додамо також, що із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент змінив строгі костюми на стиль мілітарі та почав у ньому з'являтись навіть на офіційних заходах. Гарант держави став значно жорсткішим у поведінці, що помітно із манери його промов та ведення переговорів.

Володимир і Олена Зеленські (фото: instagram.com/zelenskyy_official)

2024 рік (фото: president.gov.ua)