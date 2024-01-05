Як виглядає зараз дочка Зеленського і чим вона займається

Багатьом цікаво, де донька президента України Володимира Зеленського. Олександрі вже 19 років, вона росте та навіть встигла ошелешити батьків новиною про своє особисте життя.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Вікіпедія, сюжет шоу "Сніданок. Вихідний" до 19-річчя Олександри, інтерв'ю першої леді виданню The Economist.

Що відомо про доньку президента та чим вона займається зараз, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Дитинство доньки Зеленського

Олександра - перша дитина Зеленського та його дружини. Вона народилася 15 липня 2004 року в Києві. Дівчинка навчалася у Новопечерській школі в Печерському районі столиці. На той момент вартість навчання у престижному закладі коливалася від 10 до 12 тисяч доларів на рік.

Родина Зеленського (фото:instagram.com/olenazelenska_official)

За ці гроші учні отримували не тільки підручники та планшет, а ще й форму від дизайнерки Лілії Пустовіт, можливість відвідувати гуртки. Також у вартість входили щорічний медичний огляд, дворазове харчування та інше. Раніше Зеленські часто публікували фото з дитиною, тому знайти світлини на яких можна побачити, як виглядала донька президента у дитинстві - не важко.

Донька Зеленського у дитинстві (скріншоти)

Виступ Олександри на "Розсміши коміка"

У 2016 році донька Зеленського з'явилася на телебаченні. Вона прийшла на шоу "Розсміши коміка. Діти", ведучим якого тоді був її батько.

Донька президента на шоу "Розсміши коміка" (скріншот)

Маленька Олександра видала жарти та зуміла перемогти. Відео з донькою Зеленського на цьому проекті та досі збирає перегляди на YouTube.

Де донька Зеленського зараз

До повномасштабної війни РФ проти України Олександра вела соцмережі, але потім вона "зникла" з інфополя. Дівчинка закінчила Новопечерську школу та вже отримує вищу освіту.

За словами першої леді, її донька, навчається на юриспруденції. Зеленський та його дружина неодноразово казали, що не вивозили дітей за кордон. Донька та син президента в Україні.

Донька президента України (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Бойфренд Олександри

У грудні 2023 року дружина президента розповіла, що донька вже знайшла собі хлопця. Донька Зеленського почала зустрічатися з парубком, і це її матір називала першим коханням.

Втім, перша леді не приховувала, що новина про бойфренда її шокувала. Також це ошелешило і президента. Але батьки визнали, що їхня донька вже не маленька дитина, а "життя триває".

Зеленський з дітьми та дружиною на архівній світлині (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Якою була донька Зеленського

Влітку 2023 року, на честь 19-річчя Олександри, її давня подруга та донька гумористки Олени Кравець поділилася спогадами про дитинство поруч із дівчиною. У минулому вони спілкувалися, але на тлі повномасштабної війни зв'язок було втрачено.

Донька Кравець казала, що Олександра у минулому була "татовою донечкою". Вона також вважає, що спадкоємиці президента може бути складно переживати увесь цей період, як й іншим українцям.