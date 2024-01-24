Олена Зеленська розкрила головний секрет гармонійних стосунків з чоловіком

Олена Зеленська не часто говорить про своє сімейне життя, але іноді розповідає все як є в інтерв‘ю.

Про те, як Олена зберігає гармонію у стосунках із Зеленським, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв‘ю першої леді для телеканалу "Ми Україна".

Як родина Зеленських зберігає гармонію у стосунках

Подружжя Зеленських ніколи не виносило на публіку свої стосунки. Володимир просто казав, як він кохає свою дружину, поки вона була поза камерами.

Але з моменту президентства Володимира, все змінилося. Тепер пані Олена є першою леді країни і часто дає інтерв’ю та коментарі. Звісно, доходить справа й до особистого життя.

Олена та Володимир Зеленські (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Насправді про стосунки Олени та Володимира відомо вже багато, але без деталей. Особливо під час війни родина президента тримає свої відносини під замком.

Проте в останньому інтерв’ю Олена розповіла, як їм вдається зберегти гармонію в такий тяжкий період для обох та долала ще кілька фактів.

Як виявилось, Володимир на часто цікавитися думкою дружини щодо робочих питань, лише іноді він може порадилися, але це буває не часто. А сама Зеленська не дає непроханих порад, проте завжди готова вислухати та підтримати коханого.

Олена та Володимир Зеленські (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Чесно кажучи, будь-який хороший чоловік буде так завжди казати: "Моя дружина - моя найкраща радниця". Я впевнена, що мій чоловік також так каже, тому що це гармонійні стосунки в родині. Але я не вважаю, що етично радити чоловікові та не впевнена, що я можу щось насправді порадити зараз", - сказала Зеленська.

Тож, виходячи зі слів пані Зеленської, саме в цьому і є гармонія, коли у стосунках ніхто не втручається в робочі та інколи особисті питання партнера. Олена цінує цю якість у Володимирі та вважає це ключем до родинної гармонії



