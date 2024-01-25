Зеленскому - 46. Как изменился президент за годы у власти (фото)
25 января президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой 46-й день рождения. В этом году он запретил приветствовать его, пока не выяснят детали падения Ил-76 в РФ.
О том, как Владимир Зеленский пришел к власти и изменился за 5 лет президентства, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовали источники: YouTube-канал Офиса президента, Википедия, "Громадське", President.gov.ua.
Как Зеленский пришел к власти
В ночь на 1 января 2019 Зеленский объявил о намерении баллотироваться в президенты Украины. И уже 1 марта в первом туре выборов за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей (5714034 человека). Во втором туре он победил Петра Порошенко, получив 73,22% голосов.
20 мая 2019 Владимир Зеленский официально стал президентом Украины, приняв присягу.
"Мое избрание доказывает: граждане устали от опытных, системных, надутых политиков, которые за 28 лет создали страну возможностей "откатов", "потоков", "дерибанов". Мы построим страну других возможностей, где все равны перед законом, где есть честные и прозрачные правила игры. А для этого к власти должны прийти люди, которые будут служить народу", - заявил Зеленский во время инаугурационной речи.
Одним из секретов успеха на выборах эксперты называют то, что украинцы тогда голосовали не столько за Зеленского, как против Порошенко. Весомым фактором стало и то, что Зеленский заявил, что идет только на один президентский срок.
Эксперты прочили падение рейтинга Зеленского практически сразу после объявления результатов выборов. Но этого не произошло даже через год у власти.
Зеленский во время инаугурации (фото: Википедия)
Зеленский стал самым молодым президентом Украины (фото из открытых источников)
Май 2019 (president.gov.ua)
Во время парламентских выборов в 2019 году (фото: Прямой)
Владимир Зеленский с женой Еленой в 2020 году (фото из открытых источников)
Поздравления с 2021 годом (скриншот с видео)
2021 год (фото: Главком)
Как изменился президент за время полномасштабного вторжения
В разговоре с журналистами в 2022 году Зеленский признался, что на сон он начал выделять около 5-6 часов, если нет форс-мажоров. Первые месяца он практически жил в Офисе Президента.
"Очень сложно оценить, изменился ли его характер. Могу сказать, что есть черты, которые сейчас стали более острыми и важными. Это упрямство, целеустремленность, выносливость. Эти черты важны для любого человека, но в той ситуации, в которой мы все сейчас, для президента нашей страны они очень важны", - рассказала Елена Зеленская о своем муже.
2022 год (фото: president.gov.ua)
2023 год (фото: Википедия)
2023 год (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Она также отметила, что Зеленский стал более сентиментальным в каких-нибудь простых вещах. Причиной этого Елена считает нехватку общения с семьей и детьми.
"Его можно порадовать сейчас любой безделушкой, которая связана с детьми, - прислать фотографию сына или пересказать, что рассказала дочь. И его это сейчас очень эмоционально трогает. Раньше таким чувствительным он не был", - поделилась женщина.
Добавим, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину президент сменил строгие костюмы на стиль милитари и начал в нем появляться даже на официальных мероприятиях. Гарант страны стал более жестким, что заметно из манеры его речи и ведения переговоров.
Владимир и Елена Зеленские (фото: instagram.com/zelenskyy_official)
2024 год (фото: president.gov.ua)
Читайте также о том, что Елена Зеленская раскрыла главный секрет гармонических отношений с мужчиной.
Раньше мы писали о том, как выглядит сейчас дочь Зеленского, и чем она занимается.