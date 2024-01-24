У Бєлгородській області впав військовий літак Іл-76

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал "112" та губернатора Бєлгородської області Вячеслава Гладкова у Telegram.

"Військовий літак Іл-76 упав у Бєлгородській області. Про це повідомило наше джерело. Попередньо інцидент стався у Корочанському районі", - пише Telegram-канал "112".

При цьому губернатор регіону підтвердив, що у Корочанському районі сталася якась надзвичайна подія. Гладков не написав, що саме трапилося, але зазначив, що їде на місце інциденту.

У мережі також публікуються перші відео з місця падіння військово-транспортного літака Іл-76. Також у мережі пишуть, що на борту літака могло бути 63 осіб, усі вони нібито загинули.

Операція ЗСУ

Джерела РБК-Україна у Силах оборони повідомили, що збиття російського літака Іл-76 у Бєлгородській області - це робота ЗСУ.

За словами співрозмовника, цей військово-транспортний літак, ймовірно, перевозив ракети до комплексів С-300.

Що каже Міноборони РФ

Міноборони РФ стверджує, що на борту Іл-76 нібито були 65 полонених бійців ЗСУ. Як пишуть росЗМІ з посиланням на Міноборони, військових начебто везли на обмін у Бєлгородську область. Також на борту, за словами росіян, були шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.

Що відомо про Іл-76

Іл-76 - це радянський і російський важкий військово-транспортний літак. Експлуатувати ці літаки почали ще у 1975 році. Іл-76 був першим в історії СРСР військово-транспортним літаком із турбореактивним двигуном.

Ці повітряні судна використовуються Росією для перекидання як особового складу, так і важкої техніки.

З відкритих джерел відомо, що літак здатний доставляти вантажі максимальною масою 28-60 тонн на відстань до 4,2 тисячі км із крейсерською швидкістю 770-800 км/год. Екіпаж становить 6-7 осіб.

Знищення Іл-76 під час війни

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня 2023 року було здійснена атака на аеродром у Пскові, де, як повідомив представник української розвідки Андрій Юсов, було знищено чотири літаки Іл-76 та пошкоджено ще декілька.

За даними РБК-Україна, операцію організувало ГУР Міноборони. Керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, що авіабазу під Псковом атакували безпілотники, які запустили з території РФ.

Пізніше з'явилися супутникові знімки наслідків атаки дронів на аеродром.