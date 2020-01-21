Зеленского "застукали" в магазине игрушек: что и кому он покупал

Президента Украины Владимира Зеленского зафиксировали в популярном магазине игрушек. Его сфотографировала поклонница, и опубликовала снимок в социальных сетях. Президент посетил один из магазинов сети Planet Toys, чтобы купить подарок на день рождения своему сыну Кириллу.

В понедельник поздно вечером президент Владимир Зеленский посетил магазин Planet Toys, чтобы купить подарок своему сыну Кириллу, которому 21 января исполняется семь лет. В магазине он попал в центр внимания и девушке по имени Дарья Линдина удалось с ним сфотографироваться.

"Не смотрите на меня уставшую, тут главный @zelenskiy_official", - так подписала снимок Дарья на своей странице в Instagram. В комментариях она отметила, что президент посетил магазин с одним охранником и они оба были "милые".

Фото: instagram.com/lyndosik

На фото опубликованном в сети, можно заметить большой пакет, в котором находится конструктор из серии Lego Mindstorms. Вероятнее всего – это подарок для сына президента Кирилла, которому исполняется 7 лет.

Стоит отметить, что в сети Planet Toys такой конструктор стоит около 9 тысяч гривен.