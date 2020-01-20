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Зеленский рассказал, верит ли в Бога: свое мнение по этому поводу

STYLERЖизнь    20.01.2020 - 18:37
Зеленский рассказал, верит ли в Бога: свое мнение по этому поводу
Владимир Зеленский (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Владимир Зеленский откровенно признался о своем отношении к религии

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к религии и вере в Бога. Он признался, что его семья была обычная, советская и еврейская, и совершенно неправославная. В детстве его представление о религии было совершенно не таким, как во взрослом возрасте.

Как отметил Владимир Зеленский в интервью для издания The Times of Israel, в Советском Союзе большинство семей были не религиозными.

"Обычная советская еврейская семья. Большинство еврейских семей в Советском Союзе не были религиозными. Вы знаете, что религия не существовала в Советском государстве как таковом. У меня было одно отношение, когда я был мальчиком, и другое сейчас. Я никогда не говорю о религии и никогда не говорю о Боге, потому что у меня есть собственное мнение об этом", - сказал президент Украины.

Он добавил, что существуют определенные моменты и места, при которых он может обратиться к Богу.

"Конечно, я верю в Бога. Но я говорю с ним только в те моменты, которые являются для меня личными и важными, и где я чувствую себя комфортно в этих местах", - объяснил Владимир Зеленский.

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