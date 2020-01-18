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Зеленский в Омане: где жил и сколько тратил президент

STYLERПерсоны    18.01.2020 - 16:24
Зеленский в Омане: где жил и сколько тратил президент
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Журналисты решили выяснить, что скрывал президент

Президент Украины Владимир Зеленский, который находился в деловой поездке в Омане, заплатил за номер в котором проживал внушительную сумму денег. Журналисты даже показали, как номер выглядел изнутри.

Как оказалось, Зеленский во время своего визита в Оман останавливался в лучшем отеле страны, где президентский люкс стоит на данный момент примерно 135 000 гривен.

4 канал показал, как выглядел номер, в котором жил президент с женой. Отмечается, что Зеленский останавливался на 8-м этаже - это был люкс с видом на море.

Номер больше похож на апартаменты, где у каждого есть своя ванная и отдельная столовая с персональной кухней. Наиболее фешенебельный отель страны принадлежит государству, а 9-й этаж полностью закрыт и предоставлен султану и его семье.

По данным журналистов, такой люкс стоит не меньше 135 000 гривен со всеми налогами, порой цена даже может достигать 200 000.

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