Зеленського "застукали" в магазині іграшок: що і кому він купував

Президента України Володимира Зеленського зафіксували в популярному магазині іграшок. Його сфотографувала прихильниця, і опублікувала знімок в соціальних мережах. Президент відвідав один з магазинів мережі Planet Toys, щоб купити подарунок на день народження своєму синові Кирилу.

У понеділок пізно ввечері президент Володимир Зеленський відвідав магазин Planet Toys, щоб купити подарунок своєму синові Кирилу, якому 21 січня виповнюється сім років. У магазині він потрапив в центр уваги та дівчині на ім'я Дарина Линдина вдалося з ним сфотографуватися.

"Не дивіться на мене втомлену, тут головний @zelenskiy_official", - так підписала знімок Дарина на своїй сторінці в Instagram. В коментарях вона зазначила, що президент відвідав магазин з одним охоронцем і вони обидва були "милі".

Фото: instagram.com/lyndosik

На фото опублікованому в мережі, можна помітити великий пакет, в якому знаходиться конструктор серії Lego Mindstorms. Найімовірніше – це подарунок для сина президента Кирила, якому виповнюється 7 років.

Варто відзначити, що в мережі Planet Toys такий конструктор коштує близько 9 тисяч гривень.