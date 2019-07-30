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У Зеленського розповіли, що буде замість параду на День незалежності

STYLERЖиття    30.07.2019 - 13:32
У Зеленського розповіли, що буде замість параду на День незалежності
День незалежності України (фото: facebook.com/president.gov.ua)

У Києві на День незалежності відбудеться свято нового формату

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про скасування параду на святкуванні Дня незалежності в 2019 році. Але в офісі президента заявили, що в Києві пройде свято в іншому форматі і замість параду пройде Хода гідності. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Богдан на брифінгу у вівторок, 30 липня.

Хода пройде в суботу 24 серпня, в якій візьмуть участь військові, волонтери, спортсмени, медики та представники інших професій, а також Володимир Зеленський.

Глава держави виступить з промовою після якої почнеться великий концерт. Про те, скільки грошей буде витрачено на такий формат урочистості Богдан не уточнив.

Нагадаємо, що держава планувала на зекономлені гроші на параді виділити 300 мільйонів гривень на премії для українських військових. При цьому в мережі дуже емоційно відреагували на скасування військового параду Зеленським.

Раніше повідомлялося про те, що ветерани АТО проведуть військовий марш у Києві замість скасованого параду. Альтернативний парад може очолити командувач ДШВ генерал-лейтенант Михайло Забродський. При цьому військовий вже відповів згодою.

Ми також писали про те, що на сайті президента України з'явилися петиції про проведення параду до Дня незалежності.

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