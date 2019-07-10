Парад, так парад! Ветераны АТО проведут военный марш в Киеве вместо отмененного (видео)

Военные хотят провести альтернативный парад на День Независимости (Фото: коллаж РБК-Украина)

Военные решили провести альтернативный парад на День Независимости в Киеве

Президент Владимир Зеленский отменил военный парад на День Независимости 24 августа. Решение главы государства вызвало широкий резонанс как среди политиков, так и в обществе - и конечно же сами воины ВСУ, ветераны войны на Донбассе также не остались равнодушны к новшеству. В частности, участники боевых действий на Востоке собрались выйти на альтернативный военный парад вместо отмененного.

По замыслу Зеленского, средства, сэкономленные на проведении мероприятия, должны будут пойти на выплаты премий бойцам. Речь идет в целом о 300 миллионах гривен.

Сразу после оглашения соответствующего решения, в сети стали появлятся призывы к военным все равно выйти на главную площадь столицы в главный праздник страны. Так, бывший гранатометчик 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Александр Погребиский, который идет в парламент по спискам "Европейской солидарности" обратился в своем Facebook с данной инициативой-флешмобом "Наш парад-2019" к ветеранам АТО.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Альтернативный парад может возглавить командующий ДШВ генерал-лейтенант Михаил Забродский (кстати, он также баллотируется в Раду от политсилы экс-президента Петра Порошенко). Военный уже ответил согласием.

"Парад - это не про политику, и без учета того, что происходит в политике, парад должен состяться... Парад нужен нашему государству и нашим воинам. И он - будет!" - сказал он.

Видео: facebook.com/yuri.biriukov

"Взаимосвязь народа и военнослужащих на параде - это нечто невероятное, после этого хочется горы свернуть. Призываю ветеранов и тех, кто принимал участие в параде в предыдущие годы, принять участие в своем параде. Мы, как народ, как ветераны, вправе сделать свой парад, если нам его отменили", - отметил Погребиский.

Видео: facebook.com/pogrebiskij

Военный просит бойцов и ветеранов поддержать флешмоб.

Добавим, что бывший советник министра обороны Украины Юрий Бирюков (также от "ЕС" принимает участие в выборах) поддержал инициативу.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

"Я уже прочитал несколько комментариев о том, что ветераны и добровольцы должны сами организовать парад в этом году. Мне кажется, я знаю того, кто его вести ... Как думаете? Проведем "Наш парад-2019"? ", - говорится в его сообщении в Facebook.

Скрин: facebook.com/yuri.biriukov

В комментариях к сообщению Бирюкова пользователи сети преимущественно положительно отзываются об инициативе провести альтернативный военный парад.

Парад, так парад!

Интересно, как они не подумали о том, что события примут именно такие обороты;

Поддерживаю! Муж на войне. Одену вышиванку и готова даже по ночам проходить подготовку к параду, чтобы почтить память наших воинов и поблагодарить их за то, что держат для нас мирное небо!

Да! А мы придем выразить свою благодарность нашим защитникам!

Очень правильная идея...

Скрин комментарев

Отметим, что на сайте президента Украины появилось две петиции с требованием провести военный парад в Киеве на День Независимости.

Как сообщалось ранее, после грандиозного скандала, который разгорелся в обществе из-за анонса украинско-российского телемоста "Надо поговорить", руководство канала заявило, что он не состоится, так как работники телеканала получают угрозы. При этом владелец телеканала NewsOne Тарас Козак на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Москве все равно анонсировал проведение "телемоста".