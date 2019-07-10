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На сайте президента появились петиции о проведении парада ко Дню независимости

Новости » Общество    10.07.2019 - 15:10
На сайте президента появились петиции о проведении парада ко Дню независимости
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На сайте президента появились две петиции

На сайте президента Украины появилось две петиции с требованием провести военный парад в Киеве на День Независимости. Тексты петиций опубликованы на сайте Офиса президента.

Одна из петиций называется "Провести ко Дню Независимости Украины военный парад в г.Киеве". Автором петиции является Мирон Дмитрик. Сбор подписей будет продолжаться еще 92 дня.

На сайте президента появились петиции о проведении парада ко Дню независимости

Вторая петиция - "О проведении военного парада в День Независимости Украины 24 августа 2019 года". Автором петиции является Дмитрий Мотовилин. Сбор подписей аналогично, как и в первой, будет продолжаться еще 92 дня.

"С целью поддержки боевого духа военных, с благодарностью ко всем воинам, для популяризации защиты Украины среди граждан, для привлечения внимания международных партнеров. Прошу организовать проведение военного парада в День Независимости Украины 24 августа 2019 года", - говорится в тексте петиции.

На сайте президента появились петиции о проведении парада ко Дню независимости

Напомним, президент Владимир Зеленский вчера заявил об отмене военного парада в Киеве. По его словам, будет новый формат празднования.

"Мы приняли решение выделить 300 млн гривен всем нашим военным. Это солдаты срочной службы, это курсанты, сержанты, офицеры и обязательно военные, которые выполняют задачи в зоне проведения операции Объединенных сил", - сказал президент в видеообращении.

После этого глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман поручил подсчитать стоимость проведения военного парада на День независимости. При этом он подчеркнул необходимость проведения военного парада 24 августа.

Также глава Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал выйти на Крещатик в День независимости, чтобы почтить защитников Украины.

Гройсман поручил найти средства на парад на День независимости Парубий призывает выйти на Крещатик в День независимости
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