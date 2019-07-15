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Появился указ о праздновании Дня независимости без парада

Новости » Политика    15.07.2019 - 15:31
Появился указ о праздновании Дня независимости без парада
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Решение Зеленский принял 11 июля

Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости без парада. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Президент поручил Кабинету министров разработать план мероприятий для празднования Дня независимости. В частности, обеспечить трансляцию циклов тематических теле - и радиопередач, художественных и документальных фильмов. Зеленский поручил Кабмину обеспечить финансирование расходов на организацию и проведение мероприятий.

Также президент поручил Министерству иностранных дел обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями праздника. Также разработать областным, киевской городской государственным администрациям планы мероприятий по подготовке и празднованию Дня независимости. Зеленский поручил правоохранительным органам обеспечить безопасность гражданам во время проведения праздника.

Напомним, 9 июля Зеленский заявил, что в этом году военный парад ко Дню независимости Украины не состоится. По его словам, в этом году деньги, которые были выделены на проведение военного парада, будут перечислены украинским военным. А празднование Дня независимости будет иметь новый формат.

После этого на сайте президента появились петиции о проведении парада ко Дню независимости. По состоянию на сегодня, одна из петиций уже набрала почти 6 тыс. подписей.

Кроме того, глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман поручил подсчитать стоимость проведения военного парада на День независимости. Также глава Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал выйти на Крещатик в День независимости, чтобы почтить защитников Украины.

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