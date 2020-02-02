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Зеленского просят изъять из обращения часть гривен: о чем идет речь

STYLERЖизнь    02.02.2020 - 20:45
Зеленского просят изъять из обращения часть гривен: о чем идет речь
Зеленского просят изъять из все монеты из обращения (фото: flickr.com/National Bank Of Ukraine)

К Зеленскому обратились с просьбой изъять из обращения все монеты

Владимира Зеленского просят изъять из обращения все монеты. На сайте президента Украины появилась соответствующая петиция №22/084474-эп, которая на момент выхода новости собрала 73 голоса из необходимых 25 тысяч.

Инициатором петиции выступил Владимир Кучеренко. Мужчина просит изъять из обращения все монеты, разделить их по составу на ценные металлы и продать. Таким образом можно наполнить казну Украины.

Петиция была обнародована 31 января 2020 года. При этом данная петиция не единственная, которую подал Кучеренко. Он также является инициатором другой петиции, которая призывает выпускать монеты только в качестве юбилейных единиц, которые коллекционируют нумизматы.

Зеленского просят изъять из обращения часть гривен: о чем идет речь

Скриншот с petition.president.gov.ua

Напомним, что в 2019 году монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством в Украине. Этими монетами уже нельзя рассчитаться. Если такие монеты остались на руках, то их можно обменять в банках до 30 сентября 2020 года.

При этом до 30 сентября 2022 года обмен можно будет осуществить в НБУ и уполномоченных им банках: Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль.

В ближайшее время в стране будут постепенно выводить из оборота монеты номиналом 25 копеек. При попадании в банки они не будут возвращаться в оборот, но при этом остаются платежным средством.

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