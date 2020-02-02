ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленського просять вилучити з обігу частину гривень: про що йде мова

STYLERЖиття    02.02.2020 - 20:45
Зеленського просять вилучити з обігу частину гривень: про що йде мова
Зеленського просять вилучити з усі монети з обігу (фото: flickr.com/National Bank Of Ukraine)

До Зеленського звернулися з проханням вилучити з обігу всі монети

Володимира Зеленського просять вилучити з обігу всі монети. На сайті президента України з'явилася відповідна петиція №22/084474-еп, яка на момент виходу новини зібрала 73 голоси з необхідних 25 тисяч.

Ініціатором петиції виступив Володимир Кучеренко. Чоловік просить вилучити з обігу всі монети, розділити їх за складом на цінні метали і продати. Таким чином можна наповнити скарбницю України.

Петиція була оприлюднена 31 січня 2020 року. При цьому ця петиція не єдина, яку подав Кучеренко. Він також є ініціатором іншій петиції, яка закликає випускати монети тільки в якості ювілейних одиниць, які колекціонують нумізмати.

Зеленського просять вилучити з обігу частину гривень: про що йде мова

Скріншот з petition.president.gov.ua

Нагадаємо, що в 2019 році монети номіналами 1, 2 і 5 копійок перестали бути платіжним засобом в Україні. Цими монетами вже не можна розрахуватися. Якщо такі монети залишилися на руках, то їх можна обміняти в банках до 30 вересня 2020 року.

При цьому до 30 вересня 2022 року обмін можна буде здійснити в НБУ та уповноважених ним банках: Ощадбанк, ПриватБанк та Райффайзен Банк Аваль.

Найближчим часом в країні будуть поступово виводити з обігу монети номіналом 25 копійок. При попаданні в банки вони не будуть повертатися в обіг, але при цьому залишаються платіжним засобом.

У ЄС планують вилучити з обігу монети дрібних номіналів НБУ відправив в регіони партію нових 50-гривневих банкнот і 5-гривневих монет
Новини України монетыПетиція
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся