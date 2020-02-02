Зеленського просять вилучити з обігу частину гривень: про що йде мова

Зеленського просять вилучити з усі монети з обігу (фото: flickr.com/National Bank Of Ukraine)

До Зеленського звернулися з проханням вилучити з обігу всі монети

Володимира Зеленського просять вилучити з обігу всі монети. На сайті президента України з'явилася відповідна петиція №22/084474-еп, яка на момент виходу новини зібрала 73 голоси з необхідних 25 тисяч.

Ініціатором петиції виступив Володимир Кучеренко. Чоловік просить вилучити з обігу всі монети, розділити їх за складом на цінні метали і продати. Таким чином можна наповнити скарбницю України.

Петиція була оприлюднена 31 січня 2020 року. При цьому ця петиція не єдина, яку подав Кучеренко. Він також є ініціатором іншій петиції, яка закликає випускати монети тільки в якості ювілейних одиниць, які колекціонують нумізмати.

Скріншот з petition.president.gov.ua

Нагадаємо, що в 2019 році монети номіналами 1, 2 і 5 копійок перестали бути платіжним засобом в Україні. Цими монетами вже не можна розрахуватися. Якщо такі монети залишилися на руках, то їх можна обміняти в банках до 30 вересня 2020 року.

При цьому до 30 вересня 2022 року обмін можна буде здійснити в НБУ та уповноважених ним банках: Ощадбанк, ПриватБанк та Райффайзен Банк Аваль.

Найближчим часом в країні будуть поступово виводити з обігу монети номіналом 25 копійок. При попаданні в банки вони не будуть повертатися в обіг, але при цьому залишаються платіжним засобом.