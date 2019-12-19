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Что украинцам делать с монетами 1, 2 и 5 копеек, которые вышли из оборота

STYLERЖизнь    19.12.2019 - 13:00
Что украинцам делать с монетами 1, 2 и 5 копеек, которые вышли из оборота
Копейки в Украине больше не принимают (фото: flickr.com/National Bank Of Ukraine)

Монеты мелких номиналов в Украине перестали быть платежным средством

В 2019 году монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством в Украине и ими уже нельзя рассчитаться. Но что делать украинцам, у которых такие монеты остались на руках?

Куда нести монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек

На самом деле, их можно обменять. Сделать это нужно на протяжении трех лет. Процедура эта совершенно бесплатна и без каких-либо ограничений.

"Обменять монеты этих номиналов можно на монеты и банкноты других номиналов в суммах, кратных 10 коп.", - рассказали банкиры.

По словам экспертов, изъятие из оборота 1, 2 и 5 копеек должно уменьшить время выполнения кассовых операций клиентов и существенно сократить расходы банков на их инкассацию и хранение.

До 30 сентября 2020 года обменять монеты можно во всех отделениях украинских банков, а до 30 сентября 2022 года - в Нацбанке и уполномоченных им банках: Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль.

Что будет дальше с копейками в Украине

На изъятии из оборота 1, 2 и 5 копеек Нацбанк не собирается останавливаться. Так, в ближайшее время в Украине будут постепенно выводить из оборота монеты номиналом 25 копеек. Они не будут возвращаться в оборот при попадании в банки, но при этом на сегодняшний день остаются платежным средством.

Кроме того, в обозримом будущем в Украине сократят номинальный ряд гривны до 12 номиналов: по шесть номиналов монет и банкнот.

По словам банкиров, это распространенная мировая практика, благодаря которой наличные расчеты становятся более простыми и удобными. От мелких монет давно отказались Новая Зеландия, Норвегия, Израиль, Австралия, Чехия, Венгрия и другие страны.

НБУ посоветовал, где сдать монеты мелких номиналов НБУ вводит в обращение обновленные банкноты 50 и 200 гривен
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