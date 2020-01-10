ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Зеленського знову осоромилися через Канаду (фото)

STYLERЖиття    10.01.2020 - 08:45
У Зеленського знову осоромилися через Канаду (фото)
У Зеленського осоромилися через Канади (Колаж РБК-Україна)

У записі президента України знову географічна помилка

В акаунті президента України Володимира Зеленського в Twitter знову написали пост з географічної помилкою. В англомовній версії поста, який з'явився пізно ввечері 9 січня, замість Canada було написано Canadia.

На сторінці президента України Володимира Зеленського розмістили текст із зверненням до канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо з приводу авіакатастрофи в Ірані.

"Дякую Джастіну Трюдо за пропозицію підтримати Україну в розслідуванні катастрофи літака в Ірані. Для наших країн це спільний біль. Наші думки з сім'ями громадян Канади, які загинули у цій катастрофі", - сказано в записі Зеленського.

У Зеленського знову осоромилися через Канаду (фото)Однак назва країни було написана неправильно і це викликало хвилю обурення у користувачів з Канади. Вони миттєво відреагували в коментарях і вказали, як правильно пишеться назва їх країни.

Текст з помилкою виправили тільки через півтори години. Попередній пост видалили, а замість нього опублікували новий.

У Зеленського знову осоромилися через Канаду (фото)Варто відзначити, що слово "Канадія" використовується в якості жартівливої назви або в сатиричних текстах.

Це не перший конфуз в акаунтах президента Зеленського, який пов'язаний саме з Канадою. Влітку 2019 в прес-службі президента опублікували анонс візиту в Канаду, де вказали столицею країни Торонто, а не Оттаву.

Ведучий українського каналу грубо образив Зеленського: розгорається скандал Зеленський в Омані: мережа вибухнула кумедними фотожабами
Новини України Володимир Зеленськийконфуз
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся