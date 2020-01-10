У Зеленського знову осоромилися через Канаду (фото)

У Зеленського осоромилися через Канади (Колаж РБК-Україна)

У записі президента України знову географічна помилка

В акаунті президента України Володимира Зеленського в Twitter знову написали пост з географічної помилкою. В англомовній версії поста, який з'явився пізно ввечері 9 січня, замість Canada було написано Canadia.

На сторінці президента України Володимира Зеленського розмістили текст із зверненням до канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо з приводу авіакатастрофи в Ірані.

"Дякую Джастіну Трюдо за пропозицію підтримати Україну в розслідуванні катастрофи літака в Ірані. Для наших країн це спільний біль. Наші думки з сім'ями громадян Канади, які загинули у цій катастрофі", - сказано в записі Зеленського.

Однак назва країни було написана неправильно і це викликало хвилю обурення у користувачів з Канади. Вони миттєво відреагували в коментарях і вказали, як правильно пишеться назва їх країни.

Текст з помилкою виправили тільки через півтори години. Попередній пост видалили, а замість нього опублікували новий.

Варто відзначити, що слово "Канадія" використовується в якості жартівливої назви або в сатиричних текстах.

Це не перший конфуз в акаунтах президента Зеленського, який пов'язаний саме з Канадою. Влітку 2019 в прес-службі президента опублікували анонс візиту в Канаду, де вказали столицею країни Торонто, а не Оттаву.